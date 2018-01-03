” الغذاء والدواء ” توضح أهمية الدليل الإرشادي لاستيراد المنتجات الطبية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت هيئة الغذاء والدواء الدليل الإرشادي لمتطلبات استيراد الأجهزة والمنتجات الطبية في حالات الطوارئ العامة، اليوم الأربعاء .

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، صورة توضيحية للغرض من الدليل الإرشادي ، والتي تتمثل في توضيح متطلبات الحصول على إذن الاستيراد والفسح للأجهزة والمنتجات الطبية المراد استيرادها في حالات الطوارئ العامة.

ولفتت الهيئة إلى ان هذا الدليل ينطبق على مقدمي الرعاية الصحية ومستوردي وموزعي الأجهزة والمنتجات الطبية ممن يرغبون في استيراد أجهزة ومنتجات طبية في حالات الطوارئ العامة مثل الكوارث الطبيعية والحوادث الإجرامية بالإضافة إلى الحروب.