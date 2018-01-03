بالفيديو .. أكاديمي يذهب لعمله بالدراجة بسبب الإزدحام

حمود العنزي(صدى):

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مواطن يدعى رائد بن عبدالله الغامدي أكاديمي بكلية الحاسبات بجامعة الملك بن عبد العزيز، يدفعه الزحام للجوء إلى الذهاب لعمله بالدراجة الهوائية وأصبحت وسيلة تنقله الأساسية سواء في الزحام أو غيره.

وأنشأ الغامدي دراجتين لتتناسب مع طبيعة تنقلاته، واحدة للتسوق وأخرى مخصصة للتنزه مع أطفاله.

وأشار الغامدي أن البعض يرى هذا الأمر فيه صعوبة خاصة في المملكة لعدم وجود مسار مخصص للدراجات ولشدة الحر ولصعوبة التنقل بها ، وقدم نصيحة لمن يرغب في ركوب الدرجات الهوائية يمكنه أن يزور موقع الجاريات للدراجات الهوائية لوجود به كافة المعلومات للتنقل بالدراجات على وجه الخصوص في المملكة.