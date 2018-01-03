بالفيديو .. أكاديمي يذهب لعمله بالدراجة بسبب الإزدحام
أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مواطن يدعى رائد بن عبدالله الغامدي أكاديمي بكلية الحاسبات بجامعة الملك بن عبد العزيز، يدفعه الزحام للجوء إلى الذهاب لعمله بالدراجة الهوائية وأصبحت وسيلة تنقله الأساسية سواء في الزحام أو غيره.
وأنشأ الغامدي دراجتين لتتناسب مع طبيعة تنقلاته، واحدة للتسوق وأخرى مخصصة للتنزه مع أطفاله.
وأشار الغامدي أن البعض يرى هذا الأمر فيه صعوبة خاصة في المملكة لعدم وجود مسار مخصص للدراجات ولشدة الحر ولصعوبة التنقل بها ، وقدم نصيحة لمن يرغب في ركوب الدرجات الهوائية يمكنه أن يزور موقع الجاريات للدراجات الهوائية لوجود به كافة المعلومات للتنقل بالدراجات على وجه الخصوص في المملكة.
#فيديو | إزدحام الطرق في #جدة يدفع أكاديمي سعودي للذهاب إلى عمله بالدراجة الهوائية منذ أكثر من ٤ سنوات. pic.twitter.com/Oxz82axj9Y
— هاشتاق الخليج العربي (@HashAGCC) January 3, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24873 ] نشر منذ 1 ساعة
بسبب الأزدحام هاه😉
بدوي[ عدد التعليقات: 2092 ] نشر منذ 1 ساعة
بكره يتم فصله بحجه انه جالس يحرض الناس على عدم استخدام السيارات ههههههههههه
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6322 ] نشر منذ 51 دقيقة
هذا المفروض اللي يصير خففوا علينا من زحمة السيارات
رااايق[ عدد التعليقات: 3285 ] نشر منذ 30 دقيقة
أروح الدوام على سيكل !!!! أوصل على نهاية الدوام * !! هع
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بعدين ما أعرف أسوق سيكل ( نسيت السواقة )* هههههههههههه