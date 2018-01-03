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بالفيديو.. بتر ساق سيدة في مصعد لانشغالها بالهاتف

بالفيديو.. بتر ساق سيدة في مصعد لانشغالها بالهاتف
بكين(صدى):

فقدت سيدة صينية ساقها بسبب انشغالها بتصفح الهاتف المحمول، بينما كانت تستعد لدخول مصعد كهربائي في إحدى العمارات .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة بتر المصعد الكهربائي ساق السيدة عقب سقوطها أثناء دخولها وهي تنظر في هاتفها المحمول، ما تسبب في عدم انتباهها لخطوتها وإغلاق الأبواب وانطلاق المصعد فجأة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 40966 ] نشر منذ 12 دقيقة

الحذر من الإنشغال باالجوال او غيره اثناء القياده او حتى اثناء المشي ,,

,, يجب الإنتباه ، والإتكال على الله ,,

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