بالفيديو.. كيفية حساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة
أوضح مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفية حساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بطريقة سهلة وبسيطة.
يشار أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على المنشآت التي تزاول نشاط اقتصادي، تجاري ، صناعي، زراعي ، مهني، خدمي، بطريقة منتظمة ومستمرة، كما يخضع للضريبة الشخص الذي يعمل بأي نشاط بشكل مستقل لتحقيق الدخل .
بطريقة سهلة وبسيطة .. شاهد كيف يمكنك حساب مبلغ #ضريبة_القيمة_المضافة . pic.twitter.com/cXI8dtAmZm
— هاشتاق الخليج العربي (@HashAGCC) January 3, 2018
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