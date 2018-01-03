  • الأربعاء 3

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. كيفية حساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة

بالفيديو.. كيفية حساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة

بالفيديو.. كيفية حساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة
عادل الحربي(صدى):

أوضح مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفية حساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بطريقة سهلة وبسيطة.

يشار أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على المنشآت التي تزاول نشاط اقتصادي، تجاري ، صناعي، زراعي ، مهني، خدمي، بطريقة منتظمة ومستمرة، كما يخضع للضريبة الشخص الذي يعمل بأي نشاط بشكل مستقل لتحقيق الدخل .


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *