وزير الدفاع الأفغاني: التصدي للإرهاب نصر للجميع

كابول(صدى):

أكد الفريق أول طارق شاه بهرامي وزير الدفاع الأفغاني، أنه بإمكان الدول الإسلامية أن تقوم بدور حيوي في الحرب ضد الإرهاب، من خلال التصدي لقواعدهم الفكرية والمالية وأساليبهم في التجنيد.

وحث وزير الدفاع الأفغاني، الدول المشاركة في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، إيلاء محاربة الفكر المتطرف الأهمية القصوى لما يمثله من أهمية في عقيدة التنظيمات الإرهابية وآلية عملها.

وأعلن ” بهرامي ” أن الحرب ضد الإرهاب ستفيد كل الدول المشاركة من هذا الانتصار.