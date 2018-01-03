بالفيديو.. موقف إنساني لأمير الحدود الشمالية مع مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الضبيبي(صدى):

قام أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، بعمل إنساني، أثناء جولاته التفقدية على المحافظات، لاقى عليه حفاوة واسعة.

ووثق مقطع فيديو لحظة ترجل الأمير من سيارته، أثناء الجولة، ليلقي بالاستماع لمطالب مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولاقى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يبرز تواضع الأمير، تقديرا واحتراما من الرواد.