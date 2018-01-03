بالفيديو.. موقف إنساني لأمير الحدود الشمالية مع مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة
قام أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، بعمل إنساني، أثناء جولاته التفقدية على المحافظات، لاقى عليه حفاوة واسعة.
ووثق مقطع فيديو لحظة ترجل الأمير من سيارته، أثناء الجولة، ليلقي بالاستماع لمطالب مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولاقى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يبرز تواضع الأمير، تقديرا واحتراما من الرواد.
خلال جولاته التفقدية على المحافظات .. أمير #الحدود_الشمالية يترجل من سيارته للإستماع لمطالب مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة .
.#السعودية pic.twitter.com/lMtEnKaON9
— هاشتاق الخليج العربي (@HashAGCC) January 3, 2018
بدوي[ عدد التعليقات: 2092 ] نشر منذ 1 ساعة
صوروني
ناقد ١١[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
منذ تولي الملك الحكم اتجهت الحكومة للعمل والمشاركة
هذا جزء من عمله الذي أسنده له ولي الأمر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6003 ] نشر منذ 17 دقيقة
جده من هو سلطان بن عبدالعزيز
alfahd42[ عدد التعليقات: 13581 ] نشر منذ 15 دقيقة
جزاه الله خير وعسى غيره من المسئولين يقتدي فيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13581 ] نشر منذ 13 دقيقة
حكومتنا حفظها الله تبحث عن الافضل وتسند له المهمه