وزير خارجية زامبيا يقدم استقالته اعتراضا على رئيس ” الجبهة الوطنية “

لوساكا(صدى):

قدم وزير الخارجية الزامبي هاري كالابا، استقالته، أمس ، في ظل ارتفاع حدة الخلاف داخل حزب الجبهة الوطنية الحاكم بشأن طموحات الرئيس إدجار لونجو للبقاء لفترة أخرى فى المنصب.

ونشر ” كالابا” عبر حسابه الرسمي على ” فيس بوك ” أسباب استقالته قائلًا: ” لا يمكننا الاستمرار فى إدارة الشؤون الوطنية بلا مبالاة مع تصاعد مستويات الفساد الذى يرتكبه هؤلاء الذين يتوقع منهم أن يكونوا الحل”.

ويذكر أنه حتى الأن لم تتسلم الرئاسة خطاب استقالة كالابا، حيث يرى خبراء أن الهدف من استقالة كالابا هو الضغط على لونجو الذى يتهمه خصومه بالسعى لفترة ثالثة غير دستورية.

ويعتبر كالابا مرشح محتمل للحزب الحاكم فى انتخابات الرئاسة المقررة فى 2021، إلا أن بقاء لونجو، يهدد فوزه، في حالة السماح له بالترشح لفترة ثالثة.