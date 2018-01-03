” الزعاق ” : ظاهرة الحضيض الأرضي تحدث اليوم

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، أن الأرض تصبح أقرب مسافة للشمس اليوم الأربعاء ، حيث تصل إلى 14797232 في ظاهرة تسمى بالحضيض الأرضي .

وعلق ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” برودة وحرارة الشمس يعتمد على ميلان محور الأرض وليس القرب أو البعد منها ، ففي الصيف تكون الشمس أبعد ماتكون من الأرض .. وفي الشتاء تكون أقرب ماتكون من الارض ” .