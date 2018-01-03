الشؤون الإسلامية تفعل استقبال المكاتب التعاونية للتبرعات عبر الرسائل النصية

نايف السالم(صدى):

أصدر معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية للمساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، تعميماً لجميع المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمملكة، باعتماد استقبال التبرعات عن طريق الرسائل النصية ” sms ” على الرقم 5150، وذلك على جميع شركات الاتصالات المصرح لها بالعمل في المملكة، إسهاماً من الوزارة في دعم المكاتب التعاونية عبر تفعيل استقبال التبرعات من خلال الرسائل النصية ” sms “.

وتضمن التعميم تجديد التأكيد على أن جمع التبرعات من دون ترخيص من الجهات المختصة يعد عملاً مخالفاً للأنظمة، ووجوب التقيد بالأوامر والتعليمات الخاصة بجمع التبرعات، داعياً المكاتب التعاونية إلى سرعة إتمام عملية التفعيل، وتعبئة البيانات وإرسالها إلى خدمات التنفيذ المثالية IDEX.