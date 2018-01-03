نزلاء سجون جازان يؤدون اختبارات التعليم الالكتروني

تركي السالم(صدى):

شارك عددٌ من نزلاء سجون منطقة جازان الملتحقين ببرنامج التعليم الالكتروني بجامعة جازان في الاختبارات النهائية التي عقدت في لجنة مستقلة بقاعة الإرشاد الديني في مقر السجن العام , وذلك في تخصصات اللغة العربية والصحافة والإعلام .

وأوضح مدير السجون بمنطقة جازان العميد سعد بن سعيد آل مريط، أن اختبارات النزلاء جاءت ضمن التعاون بين المديرية العامة للسجون ووزارة التعليم وجامعة جازان ممثلة في عمادة التعليم الالكتروني التي أسهمت بشكل فاعل في سير الاختبارات على الوجه المطلوب .

من جانبه أعرب عميد التعليم الالكتروني وتقنية المعلومات بجامعة جازان المشرف على لجنة الاختبارات الدكتور إبراهيم غاشم ، عن امنياته للطلاب الملتحقين بالبرنامج بوافر التوفيق والنجاح، وأن تكون البرامج المتاحة للنزلاء رافداً جيداً و عوناً لهم لقضاء وقت تعليمي يزيد من معرفتهم واطلاعهم .

يُذكر أن برنامج التعليم الالكتروني بعمادة التعليم الالكتروني وتقنية المعلومات بجامعة جازان، قد مكّن الطلاب في السجون للالتحاق به منذ أربع سنوات, حيث يشهد الفصل الثاني من العام الجامعي الحالي تخريج ثلاثة نزلاء في تخصص الصحافة والإعلام كأول دفعة خريجين جامعيين في سجون منطقة جازان .