بالفيديو.. تظاهرات مؤيدة لنظام الملالي بعد تهديدهم بسحب العمامة

طهران(صدى):

أكد رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد السلمي، اليوم الأربعاء، أن المدارس الحوزوية تقع تحت تهديد النظام الحاكم للخروج في مظاهرات مؤيدة له.

وأوضح ” السلمي ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن المدارس الحوزوية تتلقى توجيه مباشر للخروج لتأييد النظام، حيث من يرفض الخروج تنتزع عنه العمامة بقرار من المرجعية.

كما أشار ” السلمي ” في تغريدة أخرى، إلى قيام السلطات الإيرانية بقتل طفل يبلغ 13 عامًا خلال الاحتجاجات الأخيرة في مدينة خمين.