بالفيديو.. تظاهرات مؤيدة لنظام الملالي بعد تهديدهم بسحب العمامة
أكد رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد السلمي، اليوم الأربعاء، أن المدارس الحوزوية تقع تحت تهديد النظام الحاكم للخروج في مظاهرات مؤيدة له.
وأوضح ” السلمي ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن المدارس الحوزوية تتلقى توجيه مباشر للخروج لتأييد النظام، حيث من يرفض الخروج تنتزع عنه العمامة بقرار من المرجعية.
كما أشار ” السلمي ” في تغريدة أخرى، إلى قيام السلطات الإيرانية بقتل طفل يبلغ 13 عامًا خلال الاحتجاجات الأخيرة في مدينة خمين.
النظام الأيراني يجبر تلاميذ المدارس على الخروج في مسيرات مضادة للاحتجاجات ومؤيده للنظام #تظاهرات_سراسرى pic.twitter.com/YkqRg1nNr4
— شؤون إيرانية (@iranianaffairs) January 3, 2018
محمد[ عدد التعليقات: 2275 ] نشر منذ 27 دقيقة
اهل العمائم اكثر من الطائفة الشيعة اثر الخمس له دور