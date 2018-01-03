بعد تطبيق أداء الصحة.. ارتفاع جودة خدمات مستشفى الولادة بحفر الباطن

خالد الضبيبي(صدى):

ذكرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم تخفيض وقت الانتظار في الطوارئ إلى 15 دقيقة بدلا من 45 دقيقة، في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن، وذلك بعد تطبيق برنامج أداء الصحة.

كما تمكن المستشفى من رفع جودة الخدمات في قسم العناية المركزة، حيث تم تخفيض مدة إقامة المرضى بالعناية المركزة بسبب إلترزام الاطباء بإجراءات التنويم من 25% إلى 95%.

كما تم تقليل وقت انتظار المريض بالعيادات الخارجية من 5 اسابيع إلى 5 أيام فقط، فضلا عن خفض مدة انتظار حجز الأشعة المقطعية من 16 ساعة إلى 3 ساعات.

بالإضافة إلى تقليل وقت انتظار المريض للعمليات الجراحية من 7% إلى 3%.