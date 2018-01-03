نجل لاعب إيطالي يخطف الأضواء من والده

ماجد محمد(صدى):

في لقطة طريفة ، خطف ابن لاعب أتلانتا الإيطلالي اليخاندرو جوميز الأضواء من نجوم الكرة في مباراة ربع نهائي الكأس الإيطالي أمس الثلاثاء .

وشارك الطفل الاحتفال بهدف والده في الدقيقة الـ 81 بنفس الطريقة التي احتفل بها اللاعب ، أثناء مشاهدته للمباراة في المنزل .

وكان أتلانتا قد اطاح بنابولي متصدر الدوري الإيطالي ، حيث فاز عليه بهدفين مقابل هدف في مباراة أمس .

ونجح أتلانتا في الإطاحة بنابولي متصدر الدوري الإيطالي، وفاز عليه بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت أمس.