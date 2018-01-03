بمشاركة 4 وزارات.. متابعة تطبيق برنامج التوطين الموجه

نايف السالم(صدى):

تشارك 4 وزارات ” العمل، الداخلية، التجارة والاستثمار، والشئون البلدية والقروية ” بالإضافة إلى إمارات المناطق وعدد من الجهات، تطبيق برنامج التوطين الموجه بالمناطق.

وتقدم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الدعم في عدة مجالات، يأتي على رأسها التدريب والتأهيل اللازمين لتوطين الأنشطة المستهدفة، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب عبر منصة ” دروب ” ، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للراغبين في العمل الريادي الحر.

كما تقدم المنظومة الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج ” التوطين الموجه ” ، وتقديم دعم نقل المرأة العاملة من خلال مبادرة ” وصول ” ودعم ضيافة الأطفال من خلال مبادرة ” قُرَة “.

يُذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبرمت مذكرات تفاهم مع عدد من إمارات المناطق؛ لتطبيق التوطين الموجه في عدد الأنشطة؛ وذلك بهدف زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين فرص العمل في القطاع الخاص.