  • الأربعاء 3

    يناير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالصور.. شبيهة نانسي عجرم المصرية تشعل الفيسبوك

بالصور.. شبيهة نانسي عجرم المصرية تشعل الفيسبوك

بالصور.. شبيهة نانسي عجرم المصرية تشعل الفيسبوك
نورة الشهري(صدى):

خطفت المهندسة والبلوجر المصرية أمير النشار، الأنظار إليها عبر موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” للشبه الكبير بينها وبين المطربة اللبنانية نانسي عجرم .

وأظهرت الصور المهندسة النشار التي تتمتع بجمال ساحر والشبه بينهما وبين النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حيث قال البعض إن المصرية أجمل من نانسي لأنها لم تخضع لعمليات تجميل مثل الأخيرة.


الوسوم:,

2 تعليقان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *