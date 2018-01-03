بالصور.. شبيهة نانسي عجرم المصرية تشعل الفيسبوك

نورة الشهري(صدى):

خطفت المهندسة والبلوجر المصرية أمير النشار، الأنظار إليها عبر موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” للشبه الكبير بينها وبين المطربة اللبنانية نانسي عجرم .

وأظهرت الصور المهندسة النشار التي تتمتع بجمال ساحر والشبه بينهما وبين النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حيث قال البعض إن المصرية أجمل من نانسي لأنها لم تخضع لعمليات تجميل مثل الأخيرة.