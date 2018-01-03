بالصور.. شبيهة نانسي عجرم المصرية تشعل الفيسبوك
خطفت المهندسة والبلوجر المصرية أمير النشار، الأنظار إليها عبر موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” للشبه الكبير بينها وبين المطربة اللبنانية نانسي عجرم .
وأظهرت الصور المهندسة النشار التي تتمتع بجمال ساحر والشبه بينهما وبين النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حيث قال البعض إن المصرية أجمل من نانسي لأنها لم تخضع لعمليات تجميل مثل الأخيرة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24873 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي حتى القطاوه تشبهها🤗🤗🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15814 ] نشر منذ 1 ساعة
زي عيونها 😅