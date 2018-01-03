بالفيديو.. تعرف على طريقة تقديم الاعتراضات على ” حساب المواطن “

عادل الحربي(صدى):

شرع برنامج حساب المواطن في استقبال طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج عبر البوابة الإلكترونية.

ونشر الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر، مقطع فيديو، يوضح آلية التقديم على طلبات الاعتراض، في حال عدم استيفاء شروط الأهلية.

وأكد البرنامج صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي، في حال قبول طلب الاعتراض.

وتُحتسب قيمة الدعم بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، على أن تُحتسب بالأشهر بحد أقصى ٥ أشهر.

وأرفق الحساب موقع التقديم على طلبات الاعتراض، على الرابط التالي: هنا .