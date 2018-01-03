الأمير سعود بن نايف يطلع على التقرير السنوي لشرطة المنطقة الشرقية

خالد الضبيبي(صدى):

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، على التقرير السنوي لشرطة المنطقة الشرقية والإدارات التابعة للعام 1438هـ ، الذي قدمه مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش، بحضور مدير مرور المنطقة الشرقية العميد راشد بن فهاد الهاجري، والقيادات الأمنية بالمنطقة .

وأشاد سموه بما حققته شرطة المنطقة والإدارات التابعة من منجزات، في ضبط القضايا الجنائية، والحوادث المرورية، وبلاغات تنفيذ الأحكام الحقوقية، والكشف عن عدد من القضايا الجنائية، وما شهدته عدد من الإدارات ومراكز الشرط من أعمال تطويرية، وتطوير الأعمال الوقائية.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن الجهود المبذولة من قبل منسوبي الأمن العام كافة هي محل تقدير واهتمام، وما حققته قطاعات الأمن العام من جهود رغم اتساع الرقعة العمرانية، و العمليات الاستباقية التي نفذتها الأجهزة الأمنية للقضاء على المجرمين، مشدداً سموه على أهمية استمرار تطوير العمل من قبل الشرطة والمرور ليكون على أعلى المستويات، متمنياً لمنسوبي الأمن العام في المنطقة الشرقية التوفيق .

من جانبه أعرب اللواء القريشي باسمه وباسم منسوبي الأمن العام عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على الدعم والاهتمام بتطوير العمل في مختلف المراكز و المجالات، مبيناً أن التوجيهات السديدة من لدن سموه أسهمت ولله الحمد في تحقيق هذه المنجزات .