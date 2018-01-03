نجاح إزالة خراج عميق في عظام الساق الأيسر لمريضة بمستشفى أبو عريش العام

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى أبو عريش العام في إجراء عملية نادرة, تمثلت في إزالة ” خراج ” عميق في عظام الساق الأيسر وملء الفجوة الناتجة عنه بخليط من المضاد الحيوي وبدائل العظام لمريضة تجاوزت الأربعين عاماً, بعد أن كانت تعاني منه لسنين طويلة.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الناجحة التي يقوم بها الكادر الطبي بالمستشفى, حيث يخضعون لبرامج تدريبية وتأهيلية بصفة مستمرة مما يمكنهم من التعامل مع مثل هذه الحالات النادرة.