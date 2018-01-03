بالفيديو.. تسرب مياه بأحد المنازل يتحول لشلال متجمد

بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مذهل يرصد تسبب تسرب مياه بأحد المنازل المهجورة بمدينة آنشان بمقاطعة لياونينج، شمال الصين في تكوين شلال متجمد في واجهة المبنى بارتفاع 10 أمتار.

وأكدت وسائل إعلام محلية ،أن المياه بدأت في التسرب منذ أكتوبر الماضي ولم يلاحظها أو ينتبه إليها أحد حتى تحولت إلى هذا الشلال الهائل مع قدوم فصل الشتاء، والانخفاض الشديد بدرجات الحرارة.