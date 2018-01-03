أمانة عسير تزيل تعديات في أبها تقدر بـ 100 ألف متر مربع

أبها(صدى):

تواصل أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة مراقبة الأراضي والتعديات, إزالة الإحداثات غير النظامية في مدينة أبها وضواحيها .

وأوضح مدير عام مراقبة الأراضي والتعديات بالأمانة إبراهيم درويش, أنه جرى إزالة تعديات تم استحداثها مؤخراً جنوب مخطط وزارة الاسكان بأبها بمساحة قدرت بـ 100 ألف متر مربع، مبيناً أن غالبية التعديات عبارة عن غرف بنيت بطرق عشوائية ومخيمات مستحدثة، إضافة إلى تعديات طالت حديقة الأمانة في الموقع نفسه, حيث تم توجيه معدات الأمانة بمساندة قوة أمنية, وتم إزالة جميع الإحداثات والتعديات .