أجهزة حديثة بقسم الأشعة بمستشفى الملك فهد في المدينة

احمد الخبراني(صدى):

قالت الصحة في المدينة المنورة أنه تم دعم مستشفى الملك فهد العام بجهازين ‏SPECT-CT ، حيث يعمل بتقنية التصوير الطبقي النووي بإستخدام أشعة جاما ويستخدم تصوير الطب النووي التقليدي بإستخدام كاميرا غاما مع الأشعة المقطعية وهو قادر على توفير معلومات ثلاثية الأبعاد (3D) مع إمكانية عمل مقاطع بإتجاهات مختلفة مما يؤدى إلى تشخيص أفضل وتحديد ادق لمكان المرض ، ويعد هذا الجهاز الوحيد بمنطقة المدينة المنورة .

كما تم تزويد قسم الأشعة بعيادة جديدة لتصوير الموجات الصوتية داخل القسم لمساعدة مرضى الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية لإكتمال التشخيص اذا تطلب الأمر دون الحاجة لإعطاء المريض الصبغة في بعض الحالات.

تجدر الإشارة بأن مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة يعتبر المستشفى المرجعي الأول لأهالي منطقة المدينة المنورة ، وتبلغ السعة السريرية للمستشفى (500) سرير ، ويقدم المستشفى خدمات في العديد من التخصصات الطبيه ( المخ والأعصاب و الجراحة العامة ، والجهاز الهضمي و المناظير ، وطب وجراحة الكلى ، وجراحة العظام ، والعلاج الطبيعي وغيرها من التخصصات الطبية الدقيقة .

من جانب آخر أطلقت الصحة مؤخراً تطبيق “صحة ” الإلكتروني لتمكين المواطنين من الحصول على الاستشارة الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية حيث تسعى الصحة من هذه الخطوة إلى إستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الإستشارات الطبية من المختصين.

وأوضحت الصحة أن هذا التطبيق سيتم العمل به كمرحلة أولى في مناطق (الحدود الشمالية وعسير وتبوك وجازان ونجران والجوف ) وبعدها سيتم تعميمه ليشمل كافة مناطق المملكة بإذن الله .

وتتخلص فكرة التطبيق في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من “الساعة ٩ صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع ” بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتعرض عليه حالة المصاب أو المريض والتي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على إستفسارات المتصل وتقديم الإستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب إتخاذه حيالها .