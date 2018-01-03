مباريات الدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين تستكمل غدا

نواف السالم(صدى):

تستكمل غداً مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بثلاثة مواجهات ، حيث يستضيف أحد نظيره العروبة على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

ويحل جدة ضيفاً على القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ، فيما يواجه الهلال “حامل اللقب” نظيره هجر على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

يذكر أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ينال مبلغ 10 ملايين ريال كأعلى جائزة مسابقة في الشرق الأوسط ، فيما سيحصل الوصيف على 5 ملايين ريال .