مقتل 10 مصلين في تفجير انتحاري بأحد مساجد نيجيريا

أبوجا(صدى):

وقع، اليوم الأربعاء، تفجير انتحاري في أحد مساجد بلدة جامبورو شمال شرقي نيجيريا، بالقرب من الحدود مع الكاميرون.

وأسفر التفجير الانتحاري عن مقتل 10 أشخاص حتى الآن، حيث تسلل انتحاري بين المصلين أثناء أدائهم صلاة الفجر بالمسجد قبل قيامه بتفجير القنبلة.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى لاستهداف دور العبادة في نيجيريا، حيث أطلق مجهولين النار على المصلين بكنيسة تقع في مدينة اوموكو جنوب نيجيريا، أثناء صلاة قداس ليلة رأس السنة الأحد الماضي.

وأسفر الهجوم عن مقتل 14 فردًا على الأقل، وإصابة 12 آخرون بالرصاص.