1215024 مستفيدا من خدمات المراكز الصحية بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

قدمت صحة القنفذة خدماتها من خلال 43 مركزا صحيا لأكثر من 1215024 مراجعا خلال العام المنصرم، تنوعت بين الأقسام العلاجية والوقائية بتلك المراكز.

وبلغ عدد مراجعي العيادات العامة 869971 مراجعا، فيما بلغ عدد مراجعي عيادات الأمراض المزمنة 149475، ومراجعي العيادات الاستشارية 16035 مراجعا، فيما بلغ عدد مراجي عيادات الأمومة 8280 مراجعة، كما بلغ عدد مراجعي عيادات الأسنان 59094 مراجعا.

كما بلغ عدد مراجعي عيادات رعاية طفولة 53012 مراجعا، كما بلغ عدد مراجعي عيادات رعاية المسنين 29175 مراجعا، وبلغ عدد الفحوصات المخبرية 29280 عينة وبلغت فحوصات الأشعة بتلك المراكز 696 إجراء.

يذكر أن أربعة مراكز للرعاية الصحية الأولية بالقنفذة حصلت على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ” سباهي ” ، حيث نجحت في تحقيق معايير الاعتماد للرعاية الصحية الأولية من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

وهذه المراكز الأربعة هي ” مركز صحي أحد بني زيد، ومركز صحي عنيكر، ومركز صحي الشعب، ومركز صحي دوقة الثانية “.