” الدويرج ” : الوزارة تبذل جهودا لحماية مشروعات الدواجن من الإنفلونزا

حمود العنزي(صدى):

أوضح الدكتور علي الدويرج مدير إدارة الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة ، أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من إنفلونزا الطيور لم تكن كافية .

وأشار ” الدويرج ” إلى أن المرض منتشر في الفترة الحالية في أكثر من 43 دولة حول العالم ، حيث تتخذ الوزارة كافة إجراءات المكافحة والوقاية وفقًا لتوصيات المنظمة الدولية المعنية بصحة الحيوان ، إلا أن انتقال المرض يأتي بسبب الممارسات الخاطئة لسيارات النقل والأعلاف واستخدام الأدوات وهو ما يصعب التنبؤ بالمرض .

ولفت مدير الصحة والرقابة البيطرية إلى أن مشروعات الدواجن العملاقة بعيدة عن خطر الإنفلونزا ، في حال تم تطبيق إجراءات الأمن الحيوي بها ، من خلال وجود تواصل بين الوزارة وأصحاب المشروعات لحمية الصناعة وتنميتها بعيدًا عن خطر الإصابة بأمراض الإنفلونزا .

وأضاف ” الدويرج ” أن الوزارة تطبق أفضل الممارسات في إجراءات السيطرة ، وهو ما كان سببًا لانحصار المرض في منطقة واحدة باستثناء بعض الحالات النادرة في القصيم والأحساء .