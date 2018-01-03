إنهاء معاناة مريض من حصوات كلوية بالتنظير في مستشفى نجران

راشد آل شريه(صدى):

تمكن فريق طبي في قسم المسالك بمستشفى نجران العام الجديد بفضل الله من إنهاء معاناة مواطن في العقد الرابع من تجمع للحصى في الكلى من خلال تنظير الكلية عبر الجلد.

وأفادت الصحة في نجران أنه تم استخراج وتفتيت حصوات في الكلى اليمنى من المريض، بواسطة منظار الكلى عن طريق فتحة صغيرة في الجلد PCNL، حيث كانت الحصوات متشعبة في الكلى وتسمى قرون الائل Staghorn stone، مشيراً إلى أن هذه العملية من العمليات النوعية خاصة مع هذا النوع من الحصوات التي تحتاج في الغالب إلى التدخل الجراحي.

يذكر أن قسم المسالك في المستشفى يتميز بعمليات تنظير الكلى والجهاز البولي، حيث أجرى خلال العام المنصرم 259 عملية منها عمليات بالتنظير لاستئصال حصوات المسالك البولية وأورام الكلى والبروستات ومنها عمليات نوعية كترميم مجرى البول “الإحليل” وإصلاح العيوب الخلقية عند الأطفال، فيما بلغ عدد المراجعين 5122 مراجعا.