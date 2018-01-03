عضو الشورى يطالب بتركيب كاميرات مراقبة بمدارس المملكة

علي القحطاني(صدى):

طالب عضو مجلس الشورى اللواء عبدالهادي العمري، بضرورة وضع كاميرات مراقبة في مدارس البنين والبنات في كافة أنحاء المملكة.

وأكد العمري على أهمية اعتماد برنامج أمني لحماية الطلاب والطالبات، في أوقات الحضور والانصراف والتواجد داخل المدارس.

وقال أن حياة الطلاب والطالبات معرضة للخطر بسبب عدم توافر حراس امن مدربين جيدا على الحراسة

ومن جانبها حددت وزارة التعليم ثلاثة ضوابط لوضع الكاميرات داخل المدارس وهي: أن تركب بهدف الحراسة والأمن وليس لمراقبة العملية التعليمية، وتركب على الأسوار الخارجية لمدارس البنات وليس بداخلها، على أن يكون تركيبها بعد استكمال المدارس تركيب تجهيزات السلامة.