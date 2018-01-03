لجنة تحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل تعلن أسماء الفائزين في الفردي دق

علي القحطاني(صدى):

أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في ” الفردي دق ” للوني الصْفر والشقح “.

وأوضحت اللجنة أن نتائج الفردي دق في الصْفر جاءت كما يلي:

الأول: فهد عبدالله بن أحمد الشريع.

الثاني : محمد فالح الفويضل الهاجري.

الثالث : فهد فهاد جخدب السعدي.

الرابع : زياد معين سعيد الشيباني.

الخامس : محمد علي إبراهيم النفجان.

فيما جاءت نتائج الفردي دق في الشقح كالتالي:

الأول: محمد بداح مناحي الدوسري.

الثاني : عبدالرحمن عايش سالم الشمري.

الثالث: سعد حسيان محمد الدوسرى.

الرابع : سعود قاعد براك الحارثي.

الخامس : حمدان فايز حمدان السبيعي.