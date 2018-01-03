لجنة تحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل تعلن أسماء الفائزين في الفردي دق
أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في ” الفردي دق ” للوني الصْفر والشقح “.
وأوضحت اللجنة أن نتائج الفردي دق في الصْفر جاءت كما يلي:
الأول: فهد عبدالله بن أحمد الشريع.
الثاني : محمد فالح الفويضل الهاجري.
الثالث : فهد فهاد جخدب السعدي.
الرابع : زياد معين سعيد الشيباني.
الخامس : محمد علي إبراهيم النفجان.
فيما جاءت نتائج الفردي دق في الشقح كالتالي:
الأول: محمد بداح مناحي الدوسري.
الثاني : عبدالرحمن عايش سالم الشمري.
الثالث: سعد حسيان محمد الدوسرى.
الرابع : سعود قاعد براك الحارثي.
الخامس : حمدان فايز حمدان السبيعي.
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