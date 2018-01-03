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  3. لجنة تحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل تعلن أسماء الفائزين في الفردي دق

لجنة تحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل تعلن أسماء الفائزين في الفردي دق

لجنة تحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل تعلن أسماء الفائزين في الفردي دق
علي القحطاني(صدى):

أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في ” الفردي دق ” للوني الصْفر والشقح “.

وأوضحت اللجنة أن نتائج الفردي دق في الصْفر جاءت كما يلي:
الأول: فهد عبدالله بن أحمد الشريع.
الثاني : محمد فالح الفويضل الهاجري.
الثالث : فهد فهاد جخدب السعدي.
الرابع : زياد معين سعيد الشيباني.
الخامس : محمد علي إبراهيم النفجان.
فيما جاءت نتائج الفردي دق في الشقح كالتالي:
الأول: محمد بداح مناحي الدوسري.
الثاني : عبدالرحمن عايش سالم الشمري.
الثالث: سعد حسيان محمد الدوسرى.
الرابع : سعود قاعد براك الحارثي.
الخامس : حمدان فايز حمدان السبيعي.


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