على رأسها الدفاع عن إيران.. سقطات جديدة لأردوغان

دبي(صدى):

أعلن الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعضو المجلس التنفيذي في حكومة دبي، أن الرئيس التركي اردوغان يعتبر الزعيم المبغوض لدى العرب، وعدو الأمة.

وأكد ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، تحريض اردوغان على مصر، ودفاعه عن نظام الملالي الإيراني الإرهابي.

واستمر الرئيس التركي اردوغان في سقطاته أمام المجتمع العربي، حيث قام مؤخرا برفع شعار جماعة الأخوان الإرهابية ” رابعة ” ، في كل بلد عربي يزوره أثناء جولته الأفريقية؛ استفزازا للدول العربية، إلا أن صفعه الرئيس التونسي صفعة قوية برفضه رفع الشعار على أرض بلاده.