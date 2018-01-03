” حساب المواطن ” يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الثانية
أعلن برنامج ” حساب المواطن ” عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثانية للمسجلين في البرنامج اليوم الأربعاء .
وعلق البرنامج عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، موضحًا أن النتائج يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية في البوابة الإلكترونية هنا .
سيف[ عدد التعليقات: 4841 ] نشر منذ 3 ساعات
اشغلوتنا بعذاب المواطن واخر شي تعطونا طفسه .
سيف[ عدد التعليقات: 4841 ] نشر منذ 2 ساعتين
الدعم الموضوع لا يتناسب مع الغلاء ومع فرض الضرائب زادت الطين بله.