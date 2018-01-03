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” حساب المواطن ” يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الثانية

” حساب المواطن ” يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الثانية
عادل الحربي(صدى):

أعلن برنامج ” حساب المواطن ” عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثانية للمسجلين في البرنامج اليوم الأربعاء .

وعلق البرنامج عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، موضحًا أن النتائج يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية في البوابة الإلكترونية هنا .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4841 ] نشر منذ 3 ساعات

اشغلوتنا بعذاب المواطن واخر شي تعطونا طفسه .

[ عدد التعليقات: 4841 ] نشر منذ 2 ساعتين

الدعم الموضوع لا يتناسب مع الغلاء ومع فرض الضرائب زادت الطين بله.

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