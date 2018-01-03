بعد قرار اعتزاله.. حارس برشلونة السابق يلجأ للعزلة

ماجد محمد(صدى):

تداولت أنباء حول، إعتزال الحارس السابق لنادي برشلونة، الحياة العامة، واللجوء للعزلة، وذلك وفق لتفقد حسابه بالانستجرام، الذي ينبأ باتخاذ خطوة غيرعادية في حياته.

وجاء تفسير اعتزاله الحياة العامة، نتيجة لإغلاق حسابه بالانستجرام، أمس، كما أنه قد أعلن في وقت سابق بأنه عندما يترك كرة القدم سيسعى إلى التواري بعيدا عن الأضواء.

كما أنه قبل إغلاق حسابه، قد دون رساله عبر منشور عليه، قائلًا:” : ” أشكركم على كل شيء “.

وكان فالديس كرم قد اعتزل كرة القدم في منتصف 2017، بفسخ تعاقده مع نادي ميدلزبروه الإنجليزي في نهاية الموسم القادم.