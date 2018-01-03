مشروع قانون لفرض عقوبات على مسئولين إيرانيين متورطين في قمع المتظاهرين

طهران(صدى):

يدرس مجلس الأمن الأمريكي مشروع قانون حول فرض عقوبات على مسئولين إيرانيين متورطين في قمع التظاهرات في إيران.

وأكد رئيس لجنة الأمن الداخلي الأمريكي مايكل ماكفول، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون سيقدم في القريب العاجل، لافتًا إلى وجود منظمات أخرى مسئولة عن مخالفة حقوق الإنسان.

يُذكر أن المدن الإيرانية تشهد حالة من الغضب الشعبي اتجاه سياسات نظام ” الملالي ” الخارجية التي أدت إلى سوء الأحوال الاقتصادية للشعب الإيراني ووصولهم تحت خط الفقر، مطالبين بإسقاط النظام الحاكم، وهو ما تعامل معه المسئولين بغضب شديد مستخدمين الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين.