امرأة تضع توأمان بفارق عامين في كاليفورنيا

كاليفورنيا(صدى):

وضعت امرأة أمريكية تدعى “ماريا أونتفيروس ” بأحد المراكز الطبية في ولاية كاليفورنيا، توأمتان في ليلة رأس سنة عامي 2017 ،2018 بفارق 18 دقيقة.

ودخلت ماريا مركز ديلانو الطبي بكاليفورنيا في تمام الساعة السابعة مساء، ووضعت توأمها الأول “ جواكين “في الساعة 11:58 عام 2017، بينما التوأم الثاني ” إيتانا ” في الساعة 12:16 عام 2018 .

وأصبح التوأمتان رغم تماثلهم في كل شيء إلا أنهم اختلفوا في الميلاد عام كامل.