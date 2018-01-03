محامي صالح يؤكد تدخل قطر في تحويث المؤتمر الشعبي

فهمي محمد(صدى):

أعلن محمد المسوري محامي الرئيس اليمني الراحل على عبد الله صالح، محاولات قطرية لاختراق حزب المؤتمر الشعبي العام.

وأكد محامي ” صالح ” ، تمكن قطر من زرع عناصرها داخل الحزب، مشيرا لوجود قيادات في الحزب كانت تريد التخلص من الرئيس الراحل، ومن بعده أمين عام الزوكا؛ لتتمكن من الوصول للقيادة.

وسيطرت قطر وإيران على حزب المؤتمر الشعبي بعد اغتيال صالح، ومن ثم تحويث قياداته؛ مساهمة لفرض الميليشيات الحوثية الإرهابية سيطرتها على البلاد.

وشهدت اليمن مؤخرا، تقدم ملحوظ من قبل قوات التحالف العربي، وقوات جيش الشرعية اليمني، في أعادة السيطرة على البلاد من قبضة الحوثي الإرهابية.