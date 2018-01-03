قاض يحكم بسراح عراقيين رغم تشديدات ترامب حول قواعد الهجرة

واشنطن(صدى):

رغم تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قواعد الهجرة إلى الولايات المتحدة، أمر قاض أمريكي، أمس الثلاثاء، بإطلاق سراح مهاجرين عراقيين، قبض عليهم العام الماضي.

وقال القاض جولد سميث إنه يجب الإفراج عن أي محتجز من العراقيين بعد مرور ستة أشهر وأكثر أو عرضه أمام قاض في غضون 30 يوما للنظر في إطلاق سراحه على ذمة القضية.

كما أن سميث، قد أوقف ترحيل العراقيين المسيحين في وقت سابق، حيث إنهم سيتعرضون للاضطهاد إذا أعيدوا إلى العراق.

ومن جانبها تحاول إدارة ترمب ، ترحيل العراقيين ضمن حملتها لزيادة تنفيذ القرارات الخاصة بالهجرة ودفع الدول إلى استقبال مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل من الولايات المتحدة .

يذكر أنه يتواجد بالولايات المتحدة مايقرب من 1400 عراقي صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل.