وسط صمت ليفربول.. ” كوتينيو ” يقترب من برشلونة بشرطين

ماجد محمد(صدى):

في وسط إعلان ” نايكي ” الذي كشف النقاب عن تأكد رحيل صانع ألعاب ليفربول فيليب كوتينيو إلى برشلونة، يبدو أن ليفربول بدأ في الاستجابة إلى الضغوطات، وإعلان الموافقة عن رحيل اللاعب.

وكانت شركة نايكي أثارت جدلًا واسعًا عبر إعلانها عن قميص برشلونة يحمل اسم فيليب كوتينيو، وعلى الرغم من حذف الإعلان إلا أن المؤشرات جميعها تؤكد اقتراب اتمام الصفقة.

وفي ظل صمت ليفربول الفترة الماضية، وعدم الإعلان حتى الأن عن مصير اللاعب، إلا أنه أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة النادي وضعت شرطين من أجل اتمام الصفقة، أولهما هو إتمام الصفقة مقابل 150 مليون جنيه استرليني، والثاني أن يوافق برشلونة على إبقاء البرازيلي مع الريدز حتى نهاية الموسم الحالي لينتقل إلى كامب نو في موسم 2018-2019.