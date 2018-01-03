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سيدة بريطانية تنظف المراحيض للسفر مع عائلتها حول العالم

سيدة بريطانية تنظف المراحيض للسفر مع عائلتها حول العالم
لندن(صدى):

وافقت سيدة أعمال بريطانية تدعى كلير فيشر على تنظيف المراحيض بأحد الأماكن العامة ، لتجني 3 آلاف جنيه استرليني مقابل عملها في حديثة قافلة تريكو باي ، وتحقيق حلمها بالسفر مع زوجها وأبنائها حول العالم .

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية ، فإن سيدة الأعمال تدير شركة تسويق من المنزل ، حاولت من خلال تنظيف المراحيض جمع المبلغ للسفر إلى 10 وجهات حول العالم ، حيث تمكنت من جمع 15 ألف جنيه استرليني مع زوجها بعدما قررا بيع كل ما يملكانه استعدادًا لرحلة العمر مع طفليهما .

وأوضحت السيدة فيشر أنهما باعا معظم ممتلكاتهم الدنيوية من سيارات وحقائب يد وملابس ، لتبدأ رحلتهما في 14 مارس المقبل لتستغرق 9 أشهر .


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