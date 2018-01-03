حماية المستهلك: احذر بعض الشواحن تعرضك لصدمة كهربائية

علي القحطاني(صدى):

حذرت جمعية حماية المستهلك، من استخدام أو تسويق بعض العلامات التجارية للشواحن الكهربائية؛ لمنع حدوث صدمة كهربائية.

وأعلنت الجمعية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سحب الاتحاد الأوروبي لبعض العلامات التجارية للشواحن الكهربائية المصنعة بالصين.

وأوضح الحساب أن سبب العيوب في تغليف بعض الأجزاء التي يصل إليها التيار الكهربائي، حيث جعلها مكشوفة مما يعرض المستخدم لصدمة كهربائية، لذا صُنف المنتج باعتباره غير مطابق لشروط السلامة.