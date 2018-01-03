” النقل ” تكشف عن استعداداتها لإطلاق النسخة التجريبية من قطار الحرمين

نايف السالم(صدى):

تستعد هيئة النقل لإطلاق قطار الحرمين خلال الأسبوع المقبل بعدد قليل من الركاب في رحلتين تجريبيتين بين محطتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، قبل أن يتم تشغيله بشكل رسمي خلال العام الحالي ، بعد استكمال بقية محطاته .

ومن جانبه ، أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح ، أن مشروع المترو سيساهم في نقل المعتمرين والزوار من محطات القطار المختلفة إلى الحرمين الشريفين ، حيث يتم طرح المشروع الأول قريبًا بطول 44 كيلومتر ، ليمر على 22 محطة .

وأوضح ” الرميح ” أن القطار سيعمل في الوقت الراهن على نقل الركاب من محطتي القطار بالحافلات التي يصل عددها إلى 600 حافلة في مكة ، ليتم تحديد خط سيرها بما يتواكب مع المرحلة القادمة .

ولفت رئيس هيئة النقل العام إلى أنه سيتم إصدار لائحة جديدة خلال الفترة المقبلة لتنظيم الأجرة العامة ، والتي تساهم بدورها في توفير عدة فرص توظيفية للمواطنين في مجال الأجرة العامة ، فضلًا عن إدخال حافلات جديدة لتيسير العمل في جميع الاتجاهات كبديل لخط البلدة الذي أصبح متهالكًا .