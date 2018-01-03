” النقل ” تكشف عن استعداداتها لإطلاق النسخة التجريبية من قطار الحرمين
تستعد هيئة النقل لإطلاق قطار الحرمين خلال الأسبوع المقبل بعدد قليل من الركاب في رحلتين تجريبيتين بين محطتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، قبل أن يتم تشغيله بشكل رسمي خلال العام الحالي ، بعد استكمال بقية محطاته .
ومن جانبه ، أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح ، أن مشروع المترو سيساهم في نقل المعتمرين والزوار من محطات القطار المختلفة إلى الحرمين الشريفين ، حيث يتم طرح المشروع الأول قريبًا بطول 44 كيلومتر ، ليمر على 22 محطة .
وأوضح ” الرميح ” أن القطار سيعمل في الوقت الراهن على نقل الركاب من محطتي القطار بالحافلات التي يصل عددها إلى 600 حافلة في مكة ، ليتم تحديد خط سيرها بما يتواكب مع المرحلة القادمة .
ولفت رئيس هيئة النقل العام إلى أنه سيتم إصدار لائحة جديدة خلال الفترة المقبلة لتنظيم الأجرة العامة ، والتي تساهم بدورها في توفير عدة فرص توظيفية للمواطنين في مجال الأجرة العامة ، فضلًا عن إدخال حافلات جديدة لتيسير العمل في جميع الاتجاهات كبديل لخط البلدة الذي أصبح متهالكًا .
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