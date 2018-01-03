صحة حفر الباطن تنهي تشغيل عيادات الإرشاد الشامل بالمراكز الصحية

خالد الضبيبي(صدى):

أنهت صحة حفر الباطن تشغيل عيادات الإرشاد الشامل ” برنامج الرعاية النفسية الأولية ” ، في 18 مركز صحي مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وبلغ عدد الزيارات 804 زيارات منذ بدء تطبيق البرنامج، بهدف تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والتوعية بالأمراض النفسية الأكثر شيوعاً.

من جانب آخر أطلقت الصحة مؤخراً، تطبيق ” صحة ” الإلكتروني لتمكين المواطنين من الحصول على الاستشارة الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية، حيث تسعى الصحة من هذه الخطوة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من المختصين.

وأوضحت الصحة أن هذا التطبيق سيتم العمل به كمرحلة أولى في مناطق ” الحدود الشمالية وعسير وتبوك وجازان ونجران والجوف”، وبعدها سيتم تعميمه ليشمل مناطق المملكة كافة – بإذن الله -.

وتتخلص فكرة التطبيق في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من الساعة 9 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً، خلال إجازة نهاية الأسبوع ، بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتعرض عليه حالة المصاب أو المريض، التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على استفسارات المتصل وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب اتخاذه حيالها.