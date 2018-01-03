منح حافز الإجازة لمنسقي الأمن بتعليم عسير

أبها(صدى):

أمرالمدير العام للتعليم في منطقة عسير بالإنابة الأستاذ سعد الجوني، مكاتب التعليم ومدارس المنطقة ، بمنح منسقي ومنسقات الأمن والسلامة حافز الإجازة اعتباراً من نهاية دوام يوم الخميس .

وشدد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة الأستاذ عبد الله مبروك، أنه يتعين على المنسقين والمنسقات سرعة الانتهاء من الأعمال المناطة بهم، والرفع لقائد وقائدة المدرسة بتقرير عن جاهزية المبنى فيما يخص تجهيزات ومتطلبات الأمن المدرسي.

كما نادى بضرورة استمارة ” نور ” الخاصة بالأمن والسلامة، وخطط الإخلاء على موقع الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بالوزارة، وكذلك تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك ورفعها عبر البريد الإلكتروني [email protected] .