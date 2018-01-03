إتفاقية شراكة بين الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وسباهي

سعيد العجل(صدى):

سعياً من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية لتحسين مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية في جميع المنشآت التابعة لها، وقعّت صباح الثلاثاء 15 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 2 يناير 2018م، إتفاقية شراكة إستراتيجية مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، وذلك بمركز الأمير أحمد للمؤتمرات، بمستشفى قوى الأمن بالرياض.

من جهته أشار مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي في كلمة القاها بمناسبة توقيع الإتفاقية وإستلام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض لشهادة الاعتماد، اننا اليوم بحصول مستشفى قوى الأمن بالرياض على شهادة الإعتماد، نستطيع القول أنه تم إكتمال منظومة المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية المعتمدة من المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية، الذي يعد احد أهم جهات تقييم مستوى الآداء في المنطقة، وتابع أن الخدمات الطبية تفخر بذلك، ولكن هذه الإعتمادات ليست غاية نسعى إليها بل هي وسيلة نسعى من خلالها إلى التطوير والعمل الجاد نحو خدمة المرضى، وأكثر ما يهمنا ونتطلع إليه تقديم خدمات عالية الجودة، وطالب من جميع منسوبي الخدمات الإستمرار بالعمل الجاد وعدم الركون إلى تحقيق إنجاز أو الحصول على إعتراف، بل خدمة المرضى بكل إخلاص وذلك مرضاة لله سبحانه وتعالى، ثم طاعة لولاة الأمر يحفظهم الله ومسوؤلي وزارة الداخلية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وتابع أن الشراكة مع المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية، تشمل تطبيق معايير الجودة والإعتماد والتدريب المستمر، للكوادر في جميع التخصصات، وتبادل الخبرات والتجارب فضلاً عن إثراء الدراسات والبحوث في المجال الصحي، وقال أن الإدارة العامة للخدمات الطبية عازمة للإستمرار في رفع مستويات الآداء وجودة العمل.

من جانبه أثنى مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم بن عبدالله الوهابي، على جهود الإدارة العامة للخدمات الطبية، وعملها الدؤوب في سبيل الرقي بمستوى الخدمات المقدمة والرفع من سلامة المرضى وفق أعلى المعايير، وخير مثال على ذلك حصول مستشفى قوى الأمن بالرياض على 96% في تحقيق المعايير ونسبة 98% في المتطلبات لسلامة المرضى، والتي تعد أعلى درجات التقييم على مستوى المستشفيات في المملكة.

وكان حفل الإفتتاح قد بدء بكلمة للأستاذ زياد الداهم مدير إدارة الجودة بمستشفى قوى الأمن بالرياض، تلاه مدير إدارة الجودة بالخدمات الطبية الدكتور ممدوح العنزي، وذلك بحضور العديد من القيادات الإدارية والطبية.