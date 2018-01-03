” الحرب الفكرية ” يحذر الفئات منخفضة الوعي من التطرف

حمود العنزي(صدى):

أكد مركز الحرب الفكرية العالمي التابع لوزارة الدفاع أن التطرف يركز على إثارة العاطفة الدينية ، حيث يسعى دائمًا لاستهداف الفئات الأقل وعيًا للتأثير عليها وتغيير معتقداتها .

ونشر الحساب الرسمي لمركز الحرب الفكري عبر ” تويتر ” ، قائلًا ” يُركّز التطرف في شبهاته على إثارة العاطفة الدينية، مستهدفاً في ذلك الفئات الأقلّ وعياً … حيث لايحركها سوى حداثة سنها ومجازفات عاطفتها (المجردة) … فيما تُعتبر تلك الفئاتُ الأكثرَ تشرُّباً وتمريراً للشبهات بوصفها الأقلَّ حظاً في علوم الشريعة وفقه مقاصدها وموازناتها ” .