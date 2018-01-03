الجزيرة في انفصال عن ثورة إيران.. ” خلفان ” :صامتة صمت القبور

دبي(صدى):

استمرت قناة الجزيرة في سقطاتها الإعلامية، إما بتضليل الحقيقة تارة، أو بالإغفال عنها وعدم التطرق إليها عمدا تارة أخرى.

فانفصلت الجزيرة انفصالا تاما عن الثورة الإيرانية منذ اندلاعها، فلا تغطي ولا تنقل ولا حتى تأتي بها في حديثها في محاولة منها؛ لعدم لفت أنظار العالم إليها، ليستمر النظام الإيراني تمويله للإرهاب وتهديده لأمن شعبه.

ووصف الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعضو المجلس التنفيذي في حكومة دبي، عدم تغطية الجزيرة لثورة إيران بأنها صامتة صمت القبور.

وقال ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “الجزيرة صامتة صمت القبور عن ثورة الشعب الإيراني المقهور، خدمة لشريفة” ساخرا من دعم القناة القطرية لنظام الملالي الإرهابي.

وشهدت محافظات إيران مؤخرا، اندلاع مظاهرات احتجاجية؛ مطالبة بسقوط نظام الملالي، وسط قمع كبير من السلطة الإيرانية.