الجيش اليمني: تحرير شبوه والجوف بالكامل.. وقطع طرق الإمدادات الحوثية

فهمي محمد(صدى):

أكد رئيس هيئة أركان الجيش الوطني العميد ركن طاهر حميد، اليوم الأربعاء، أن الجيش يواصل عملياته لتحرير الأراضي اليمنية من ميلشيا الحوثي الإرهابية المسيطرة على الأراضي اليمنية، مشيرًا إلى أنه تم تحرير عدد كبير من المحافظات والمدن.

وأوضح ” حميد ” أن محافظة شبوه أصبحت شبه محررة بالكامل من ميلشيا الحوثي، بالإضافة إلى تحرير 90% من محافظة الجوف بعد السيطرة على مديريتي شعف والشغب.

وأشار إلى أن الجيش بات يسيطر على مراكز استراتيجية هامة على جبهة الساحل، لافتًا إلى أن القوات تقترب من حدود محافظة صعدة في محاولة لتطوير الهجوم على معاقل ميلشيا الحوثي في المحافظة.

كما أضاف ” حميد ” أن الجيش تمكن من قطع طرق الإمدادات الحوثية من الجزر اليمنية في البحر إلى الشاطئ، كما تم السيطرة على الخط الرئيسي الرابط بين تعز والحديدة بشكل كامل.

وأكد ” حميد ” أن انتشار قوات الحوثي وسيطرتهم على اليمن أدى إلى تحولها إلى بلد أشباح، حيث توقفت النشاطات التجارية والاستيراد والتصدير بسبب هجرة رجال الأعمال بعد ابتزازهم من قبل الحوثيين.