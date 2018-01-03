5 دول على مقربة من خطر المجاعة
شهد عام 2017 تراجعا ملحوظا في تمويل برنامج الغذاء العالمي WFP ، لخمسة دول عربية وإفريقية؛ مما تسبب في قربهم من خطر المجاعة.
-سوريا
احتلت سوريا المركز الأول في الدول الأكثر تعرضا للمجاعة، بعد عدم شمول أكثر من 700 ألف شخص، ضمن البرنامج الغذائي في عام 2017.
-الصومال
تأتي الصومال في المركز الثاني، بعد إيقاف برنامج إلغاء العالمي لأكثر من 500 ألف شخص في شهر ديسمبر لعام 2017.
-فلسطين
تحتل المركز الثالث بسبب عدم شمول برنامج الغذاء لأكثر من 186 ألف شخص في عام 2017.
-إثيوبيا
شهدت إثيوبيا تخفض في المساعدة بنسبة 20%، ومن المتوقع أن تزادا نسبة التخفيض مرة أخرى.
-اليمن
في المركز الأخير تأتي اليمن بسبب أن نصف المدرجين في برنامج الغذاء يحصلون على 60% من حاجتهم فقط.
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