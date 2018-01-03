أسعار أعضاء الجسد في السوق السوداء

علي القحطاني(صدى):

تعد جريمة التجارة بالأعضاء البشرية ضمن الجرائم المحرمة شرعا، ويرجع سبب التحريم أن جسد الإنسان وأعضاءه ليس مالا والإنسان ليس محل للتجارة والبيع بالتجزئة.

وبرغم ذلك تستمر جرائم التجارة بالأعضاء البشرية.

فإليك قائمة بأسعار أعضاء الجسم في السوق السوداء :

تبلغ القرنية 24 ألف دولار، والقلب يبلغ 119.700 ألف دولار، بينما الكبد يساوي 557.100 ألف دولار، والشعر لكل عشرة بوصة 70 دولار.

وتساوي الكلى 262.900 ألف دولار، والرحم البديل 150ألف دولار، بينما الجلد 10 دولار لكل بوصة مربعة، والهيكل العظمي كاملا 5-2 مليون دولار، وتبلغ قيمة الجسم كاملا 45 مليون دولار أمريكي.

وقد سبق وأصدرت المملكة نظاما لمكافحة الاتجار بالبشر، وحظرته بأي شكل من الأشكال ويعاقب كل من يرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد عن 15 عاما أو دفع غرامة مليون ريال حرصا من المملكة على حماية حقوق الإنسان.