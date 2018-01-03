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فريق مدينة الملك عبدالله الطبي ينهي معاناة مريض بورم سرطاني خبيث

فريق مدينة الملك عبدالله الطبي ينهي معاناة مريض بورم سرطاني خبيث
نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ، في إجراء عملية جراحية معقدة لمريض خمسيني ، حيث تمكن من إنهاء معاناته التي استمرت عامًا كاملًا بصحبة ورم سرطاني خبيث في الحنجرة .

ومن جانبه ، أشار البروفيسور أمين زيد الحرابي استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرأس والرقبة بمدينة الملك عبدالله الطبية ، إلى أن الفريق الطبي أجرى فحوصًا معملية و إشعاعية كشفت عن الخطة الجراحية اللازمة للمريض على ثلاث مراحل استغرقت 10 ساعات متواصلة .

وعلى جانب آخر ، أكد البروفيسور أسامة مرغلاني رئيس مركز الرأس والعنق وقاع الجمجمة بالمدينة الطبية ، خلو العملية الجراحية من أي تأثيرات مضاعفة ، حيث تم نقل المريض بصحة جيدة من العناية المركزة إلى الجناح الجراحي لاستكمال مراحل العلاج .


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