بالفيديو.. سائق حافلة ينقذ طفل رضيع من الموت بطريقة مذهلة

متابعات(صدى):

تمكن سائق حافلة من انقاذ طفل رضيع لم يتعدى عمره الـ 10 أشهر من الموت ، عقب ابتلاعه لسانه وتعرضه للأختناق .

وتداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد صعود امرأة إلى الحافلة في منطقة كوسالي بتركيا برفقة زوجها وطفلهما، وبينما كان الأب يلاعب صغيره، دون أي مشكلة، لاحظ أمراً غريباً، وبدأ لون الطفل يتغير. فراح الوالد المذعور يحاول سحب لسان الطفل بعد أن ابتلعه على ما يبدو ، فيما ظلت الأم تصرخ من خوفها على ابنها .

فما كان من السائق إلا أن أوقف الباص تحت وقع الصراخ، وهم إلى الإمساك بالطفل وسحب لسانه بكل شجاعة، ثم مدد الطفل أرضاً وراح يسعفه بالتنفس الاصطناعي إلى أن عاد النبض إليه من جديد، منقذاً بذلك حياته.