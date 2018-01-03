” قياس ” : الاختبارات الوطنية تستهدف دراسة مستوى تحصيل الطلاب بمصداقية .

حمود العنزي(صدى):

أكد سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس، أن الاختبارات الوطنية التي تجريها هيئة تقويم التعليم، تعد اختبارات مقننة تستقرئ تحصيل الطلاب والطالبات التعليمي على المستوى الوطني ، لصناعة القرار فيما يتعلق ببعض المواد الدراسية.

وأشار سمو الأمير فيصل إلى أن الاختبارات الوطنية تستهدف تزويد صناع القرار بقياس يتسم بالمصداقية عن مدى إتقان الطلاب للمهارات اللازمة، متضمنة مستويات التحصيل والتطورات الزمنية على مستوى الجنس و المناطق ونوع المدرسة .

ولفت المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس، إلى أن نتائج الاختبارات الوطنية تهدف إلى تقديم معلومات وتوصيات لتعزيز فعالية التعلم بين الطلاب وأولياء الأمور وقادة المدارس والمعلمين.

يذكر أن الاختبارات الوطنية تأتي في المملكة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 94 الصادر في 2/7/1438هـ لهيئة تقويم التعليم العام ، من خلال بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية التعليمية والتي تتضمن الاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم .